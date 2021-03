Kein Wasser am Grenzübergang Kleinhaugsdorf

Kein Trinkwasser aus dem Wasserhahn bekommen – was für viele Menschen nach Ländern der Dritten Welt klingt, ist auch in Niederösterreich für rund 600 Katastralgemeinden die Realität. Laut Land Niederösterreich sind vier bis fünf Prozent aller Haushalte in NÖ nicht an das öffentliche Wassernetz angeschlossen.

So zum Beispiel Kleinhaugsdorf im Bezirk Hollabrunn. In dem Dorf, welches man vor allem von den Staumeldungen am Grenzübergang zu Tschechien kennt, leben etwa 30 Personen. Es gibt keine öffentliche Wasserleitung, die meisten Anwohner haben lediglich Brunnenwasser zur Verfügung.

In Kleinhaugsdorf lebt auch Alvin Jones, Gemeinderat für die FPÖ in der Gemeinde Haugsdorf. Jones war es gewohnt, sein Trinkwasser in Kanistern in Tschechien zu kaufen. Das ist durch die geschlossene Grenze seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr möglich. „Ich fahre zu Freunden und fülle dort meine Kanister auf. Aber das kann nicht jeder machen“, erklärt Jones.

Kritik am Bürgermeister

Denn in Kleinhaugsdorf gibt es vor allem ältere Personen, für die der Zugang zu Trinkwasser deutlich schwieriger ist.

Der FPÖ-Mandatar kritisiert, dass die Gemeinde sich nicht um die Bewohner kümmert: „Ich habe Bürgermeister Andreas Sedlmayer am 16. März des letzten Jahres (Beginn des ersten Lockdowns, Anm.) geschrieben und ihn gefragt, wie die Kleinhaugsdorfer nun zu ihrem Trinkwasser kommen. Seine einzige Antwort war: ,in Haugsdorf‘.“