Kein Virus unter Tage: Arbeiten auf der größten Baustelle Österreichs

Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ist es eine der größten Baustellen Österreichs. Durch die räumlich begrenze Baustelle und die engen Arbeiterquartiere, ist der Bau des Semmering-Basistunnel gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, eine ganz besondere Herausforderung. Um den Baubetrieb ohne Erkrankungen auch weiter aufrecht zu erhalten, war eine Fülle an Sicherheitsmaßnahmen an den verschiedenen Schauplätzen des 3,3 Milliarden Euro teuren Megaprojekts notwendig.

Die Umsetzung eines Sicherheitskonzepts in Bezug auf das Coronavirus war nicht so schwer, wie der jahrzehntelange Politstreit und Behördenmarathon für den Tunnel, aber durchaus eine Herausforderung, heißt es vonseiten der ÖBB. Schließlich ist eine Hundertschaft an Mineuren unter wie ober Tage mit dem Bau der 27 Kilometer langen Röhren beschäftigt. Ein Ausbruch des Virus in einem der Arbeiterquartiere hätte nicht nur Auswirkungen auf die Gesundheit der Mineure, sondern auch auf das Gesamtprojekt.