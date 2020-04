"Kein Risikopatient": Max R. starb an Corona

Viele Jahre stand Max R. mit seiner Frau in einem kleinen Kaffeehaus in Moosbrunn, Bezirk Bruck/ Leitha. Der 70-Jährige hätte längst in Pension gehen können. Stattdessen stand er in der Küche. Seine Frau kümmerte sich um die Gäste.

Doch das kleine Kaffeehaus wird nicht mehr aufsperren. Max R. ist vor wenigen Wochen im Krankenhaus Mödling gestorben – er war mit dem Coronavirus infiziert. Die Hinterbliebenen sind überzeugt: Das hätte nicht sein müssen.

„Wir haben mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass er ein Risikopatient ist und viele Male darauf gepocht, dass ein Corona-Test gemacht wird“, sagt Schwiegertochter Petra R.