Katastrophengebiet: Wettlauf gegen die Zeit

Bisher blieb Allentsteig von neuerlichem Regen oder gar Unwettern verschont. Anders als Schrattenberg (Bezirk Mistelbach), das am Donnerstag ebenfalls von einem Hagelunwetter verwüstet wurde und als zweites Katastrophengebiet im Bundesland gilt. Dort sorgten am Freitag neue Gewitter für Überschwemmungen in den zerstörten Häusern.

Während in den Gemeinden die Aufräumarbeiten in vollem Gange sind, hat eine Schadenskommission in Allentsteig die Arbeit aufgenommen und startet mit Begehungen. Bis alle Dächer saniert sind, wird es aber wohl dauern: „Die Dachdeckereien sind überfordert, die können das mitten im Sommer nicht so einfach bewältigen“, so Loidolt.