Käufer und Pächter gesucht: Tourismusgebieten gehen die Hütten aus

Das Schutzhaus verfügt über 14 Betten in 7 Zweibettzimmern und 3 Lager mit 25 Betten. In zwei urigen Gaststuben finden 70 Personen Platz, auf der Sonnenterrasse nochmals 70 Gäste.

Die Liste jener Hütten, für die aktuell händeringend ein neuer Pächter oder Betreiber gesucht wird, ist lang. Prominentes Beispiel ist aktuell das Unterberg-Schutzhaus des Österreichischen Touristenklub (ÖTK) in den Gutensteiner Alpen .

Das Schutzhaus des ÖTK am Unterberg sucht einen neuen Pächter

Fast 20 Jahre lang war das Herrgottschnitzerhaus in privater Hand. Damit ist nun Schluss. Besitzer Lukas Schanzer muss aus privaten Gründen das Handtuch werfen, die Hütte ist seit kurzem geschlossen.

Auf der Hohen Wand , eine Autostunde südlich von Wien, thront das Herrgottschnitzerhaus auf 826 Meter Seehöhe majestätisch über dem Wiener Becken . Für Ausflügler und Wanderer war das Haus bislang erste Einkehr-Adresse, im Sommer besonders wegen des Ausblicks. An klaren Tagen lässt sich von der Panoramaterrasse am Horizont sogar Bratislava erkennen.

Über die Immobilien-Plattform Engel & Völkers in Baden wird die 1912 erbaute Hütte für 790.000 Euro aktuell zum Kauf angeboten. Dafür bekommt man ein "Schmuckstück in malerischer Lage“, heißt es.

An starken Ausflugstagen verschlägt es Tausende Besucher auf das Hochplateau mit Blick auf Wiener Neustadt und Umgebung.

Legendär sind die Kulturevents, Konzerte oder die Silvesterpartys im Herrgottschnitzerhaus, die einen Blick auf sämtliche Feuerwerke im südlichen Wiener Becken boten. In der Tourismusregion Wiener Alpen hat man größtes Interesse, dass die bekannte Hütte für Wanderer und Erholungssuchende im Naturpark Hohe Wand auch weiterhin als Gaststätte und zur Einkehr zur Verfügung steht.

Was den "alpinen Notruf" von Alpenverein, Naturfreunde und ÖTK anbelangt, ist für 272 Hütten in teils hochalpinen Lagen ein finanzielles Rettungspaket in der Höhe von 95 Millionen Euro nötig, um die Schutzhütten und Wanderwege auf den Bergen weiterhin zu bewahren, sagt Gerald Dunkel-Schwarzenberger, der Präsident dieser Vereinigung.

Die 95 Millionen Euro stellen das von insgesamt zwölf Vereinen errechnete, unbedingt nötige, Investitionsvolumen für die nächsten fünf Jahre dar - und dieses Geld fordern die alpinen Vereine von der Bundesregierung ein.

150 Jahre alte Hütte

Derzeit sperren pro Jahr in Österreichs Bergen drei bis vier Hütten zu, einzelne Wege müssen aufgelassen werden. Die Gründe: Die Hütten sind bis zu 150 Jahre alt, kurze Bewirtschaftungszeiten, aufgestaute Sanierungsmaßnahmen. Nahezu keine Hütte könne die Instandhaltungskosten aus dem laufenden Hüttenbetrieb finanzieren.