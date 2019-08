Känguru "Johann" wieder eingefangen

Wieder für Besucher zu sehen

„Johann ist ab morgen wieder für Besucher zu sehen“, kündigte Eder an. Der etwa eineinhalbjährige Bock war in der Vorwoche in der Nacht auf Donnerstag aus seinem Gehege entkommen. In den Tagen darauf war das Känguru immer wieder in der Region gesichtet worden, auch mit einer Drohne wurde nach ihm gesucht. Schließlich wurde das Tier mittels Fangnetzen erwischt.