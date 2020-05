Justizopfer klagt Republik auf hohe Entschädigung

Der Fall von Franz Ambrosi schrieb Justizgeschichte. Der heute 45-Jährige wurde Ende 2007 am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Mordversuchs an seiner Frau zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Er soll versuchte haben seine Frau im Juni 2007 in der gemeinsamen Wohnung in Mödling mit dem Seil einer Kinderschaukel zu erdrosseln. Der Angeklagte beteuerte stets, sich nur gegen eine Messerattacke seiner wütenden Frau gewehrt zu haben.

Anwältin Karin Prutsch erreichte nach 711 Tagen Haft eine Wiederaufnahme des Verfahrens, Ambrosi wurde im Mai 2009 überraschend enthaftet. Die Grazer Juristin hatte ein brisantes Privatgutachten vorgelegt. Dieses ließ Zweifel an der Tatversion der Ehefrau aufkommen. Laut Expertise des Gutachters verliefen die Stichkanäle in Ambrosis Körper in die entgegengesetzte Richtung, als von seiner Frau geschildert.

Bei der Neuaustragung des Prozesses wurde der 45-Jährige einstimmig freigesprochen.