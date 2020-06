Fall Ambrosi: Die Ex-Frau spricht

Am 28. Juni 2007 eskalierte der Streit des Paares in der Mödlinger Wohnung. Ihre Version: Sie stach in Notwehr zu, als ihr Mann versuchte, sie mit einem Seil zu erdrosseln. Seine Aussage: Sie attackierte den 42-Jährigen von hinten mit dem Messer, woraufhin er sich mit einem Würgegriff verteidigte. Das gefundene Seil sei von ihr manipuliert worden. Mehrere Gutachter widersprachen einander diametral. Der Rest ist Justizgeschichte: Franz Ambrosi saß 711 Tage seiner zwölfjährigen Haftstrafe ab, kam nach einem Wiederaufnahme-Beschluss frei, wurde nun nach seinem Freispruch zum Justizopfer.

S. Ambrosi sagt trotz des eindeutigen Urteils, dass die Geschworenen vom medialen Trommelfeuer irritiert wurden. Anwalt Ainedter geht mit der Laiengerichtsbarkeit hart ins Gericht: „Hier wird entschieden, ohne etwas begründen zu müssen, aus dem Bauch heraus, aus Sympathie. Die Medien haben hier mitentschieden." Gehe es nach Ainedter, gehöre sie „abgeschafft". Alle juristischen Mittel seien für Frau Ambrosi ausgeschöpft, sagt er.

Sie will ihren Vornamen und ihr Gesicht nicht preisgeben. Das Geschehene habe ihr Leben zerstört. Sie verlor ihren Job und Freunde. „Ich konnte keinen Menschen ertragen, der an mir zweifelt." Die Tochter, heute 17, litt unter der Situation, und sie mit ihr.

Vieles, was sie sagt, klingt plausibel. „Ich hätte die Tat nicht nur planen, sondern auch punktgenau inszenieren müssen. So hätte ich nicht nur das Seil an meinem T-Shirt reiben und dieses unter dem Teppich in der Küche verstecken, sondern auch noch checken müssen, dass entsprechende Spuren auf meinen Hals kommen." Es sind genug Argumente, um sich ein Bild von diesem Abend auszumalen. Der Staatsanwalt glaubt ihr mehr als dem Freigesprochenen, ficht das Urteil erneut an.