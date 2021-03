Junge Wiener Neustädterinnen fordern Olympiasieger heraus

Die Zusage für die Show kam Anfang Februar, aufgezeichnet wurde die Sendung bereits Mitte Februar in Berlin. In den Semesterferien trainierten die Mädchen mit der einer Sportstudentin, „es war natürlich voll cool, dass wir uns plötzlich wieder so oft sehen konnten", erzählt Felicitas.

Lampenfieber

Die Dreharbeiten verliefen coronakonform mit Tests, Abstand und ohne Publikum.

„Das Publikum hat natürlich gefehlt, aber alle waren sehr nett und freundlich“, erzählt die Mutter von Felicitas, Angelika Lang. Und weiter: „Felicitas war sehr nervös, Leona weniger. Ganz im Gegensatz zu den Brüdern Harting, die sind natürlich richtige Medienprofis“

Die Sendung, moderiert von Kai Pflaume, wird morgen, Samstag, um 20.15 Uhr im deutschen (Das Erste), österreichischen (ORF eins) und Schweizer (SRF) Hauptabendprogramm ausgestrahlt. Weitere prominente Gäste, die morgen ebenfalls herausgefordert werden, sind Sunrise Avenue-Sänger Samu Haber, Komiker Otto Waalkes, Schauspielerin Heike Makatsch, Model Lena Gercke, DJ Ötzi, Schauspieler Jan Josef Liefers, Curler Sebastian Jacoby und Eiskunstläuferin Denise Biellmann. Zuletzt zählte die Sendung 6,10 Millionen Zuseherinnen und Zuseher in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Wer das Duell gewinnt, dürfen die beiden Nachwuchssportlerinnen nicht verraten. Wer neugierig ist, muss einschalten. „Spannend wird es auf jeden Fall“, verspricht Lang.