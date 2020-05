Österreichs jüngster Autor nutzte Quarantäne für drittes Buch

Doch die Schule und seine Freunde fehlen ihm. Der Unterricht findet jetzt im Wohnzimmer statt: Um 8.30 Uhr mit Deutsch und Mathe, „da hilft mir Mama“, danach folgt die große Pause.

Warum all diese Maßnahmen jetzt notwendig sind, hat Joel längst begriffen: Neben Lesen und Schreiben interessiert sich der Bücherwurm besonders für Biologie und Chemie: „Ich find Viren und Bakterien richtig cool, ich weiß auch, warum man, wenn man mal Windpocken hatte, die nicht mehr wieder bekommen kann. Das merken sich die Zellen nämlich. Bei Corona ist das nicht so, glauben manche Forscher. Deswegen ist das so gefährlich.“

Joel kann es beinahe nicht mehr erwarten, seine Freunde wieder „live“ sehen zu können. „Das Erste, was ich machen will, wenn alles wieder normal ist, ist eine Übernachtungsparty!“, freut sich Joel.

Und später, wenn er mal „groß“ ist? „Ich will Forscher oder Erfinder werden. Und ganz viele Länder bereisen. Ich war schon in Dubai, in Italien, in Frankreich, in der Türkei und in Griechenland. Es gibt so viele Bücher von ganz tollen Orten, da denk ich mir, da will ich überall einmal hin.“

Und was ist mit dem Schreiben? „Ja, Hobby-Autor bleib ich ja sowieso“, verspricht Joel und winkt in die Kamera.