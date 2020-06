Jungdetektive ließen Einbrecherbande auffliegen

Dass die Polizei kürzlich eine rumänische Einbrecherbande dingfest machen konnte, verdankt sie – unter anderem – der Aufmerksamkeit zweier junger Männer aus Krems/Lerchenfeld: Die hatten das Autokennzeichen eines Einbrecher-Fluchtwagens notiert und sogar ein verlorenes Einbruchswerkzeug gefunden.

Manuel Kirchberger und Christoph Göbhart, beide 20, erinnern sich lebhaft an ihr Abenteuer im April. Auf dem Weg zum Zigarettenautomaten gegen 21 Uhr hörten sie den Warnton einer Alarmanlage. Sie bemerkten, wie drei Männer aus einem Wohnhaus kamen. Neugierig geworden setzten die beiden Kremser sich auf die Begrenzungsmauer der Lerchenfelder Kirche und warteten ab. Die Männer stiegen in einen BMW ein, der gegenüber der Kirche abgestellt war und in dem der Fahrer wartete.