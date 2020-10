Jungadler aus den Donau-Auen flog bis nach Weißrussland

Ein junger Seeadler aus dem Nationalpark Donau-Auen ist bis Weißrussland geflogen - ein Rekord. Der Vogel war einer von vier Jung-Seeadlern, die heuer im Nationalpark von Mitarbeitern des World Wide Fund for Natures (WWF) besendert worden waren. Im Sommer verließen die Greifvögel ihre Horste. Jetzt wurden die Senderdaten ausgewertet, teilte die Naturschutzorganisation am Mittwoch mit.

Jungadler Davina gelangte dabei eben bis Weißrussland. „Eine so weite Reise österreichischer Jungadler in den Osten Europas konnten wir bisher noch nie dokumentieren. Das unterstreicht die Wichtigkeit länderübergreifender Schutzmaßnahmen, ohne die es die Tiere nicht mehr in ihre ursprüngliche Heimat zurückschaffen, um selbst für Nachwuchs zu sorgen“, erläuterte WWF-Seeadlerexperte Christian Pichler.