Starthilfe für Rückkehr des Wappentiers

Botschafter

Daher ist es auch kein Wunder, dass sich Naturschutzorganisationen weltweit um einen derart prominenten Tierfreund und Umweltschützer wie Thiem als Botschafter reißen. Als jüngsten Coup unterstützt der Tennisprofi den WWF mit seinem Engagement beim erfolgreichen Comeback des österreichischen Wappentieres in den heimischen Auen. 20 Jahre nach der Ausrottung der majestätischen Seeadler gilt die Rückkehr in Österreich endgültig als gelungen. Aktuell sind die Donau-Auen und das Waldviertel in Niederösterreich sowie der Seewinkel im Burgenland oder die Oststeiermark das Habitat für insgesamt 35 bis 40 Brutpaare.

Anstatt zum Tennisplatz, um dort für das Comeback zu trainieren, ging es diese Woche für Dominic Thiem an einen geheim gehaltenen Ort in den March-Thaya-Auen in NÖ. Sein Puls war dabei vermutlich ähnlich hoch wie bei einem Match gegen Raffael Nadal. Zusammen mit WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides und seinem jüngeren Bruder Moritz durfte Thiem hautnah dabei sein, als zwei sieben Wochen alten und knapp fünf Kilo schweren Jungseeadlern federleichte Rucksäcke mit Telemetriesendern angelegt wurden. Bis die GPS-Sender in ein paar Jahren wieder abfallen, liefern sie wichtige Daten über die Tiere. „Wir bekommen neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die bevorzugten Flugrouten bis hin zum Paarungsverhalten der Adler“, erklärt WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides.