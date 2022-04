Jugendliche Vandalen in Neunkirchen: 115.000 Euro Schaden

115.000 Euro Schaden haben jugendliche Vandalen im vergangenen Jahr nach Polizeiangaben vom Donnerstag in Neunkirchen angerichtet. Elf Beschuldigte im Alter von 14 bis 17 Jahren hatten demnach von Mai bis September mehrmals in einem leer stehenden Bürogebäude in der Bezirksstadt ihr Unwesen getrieben. Sie wurden der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.