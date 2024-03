Jugendbanden nicht mehr Sorge Nummer eins in Wr. Neustadt

So dramatisch der Fall auch sei, spiegle er nicht die aktuelle Situation wider, hieß es am Freitag im Rahmen eines Pressegesprächs beim Stadtpolizeikommando . Anlass war die Vorstellung des neuen stellvertretenden Kommandanten, Major Gerald Rak . Der Jurist aus dem Bezirk Baden war zuletzt Abteilungsleiter der Finanzermittlungen im Bundeskriminalamt und damit zuständig für jede Form des (Cyber-)Betrugs.

Weniger Scharmützel in der Partymeile

Weil sich das Innenministerium und die Landespolizeidirektionen allerdings vorbehalten, die alljährliche Kriminalstatistik zuerst und exklusiv zu präsentieren, durften noch keine Details nach außen dringen. Nur so viel: Die polizeiliche Schutzzone und Schwerpunktkontrollen am Bahnhof zeigen Wirkung und mit dem Rückgang der Besucherzahlen in der Partymeile Herrengasse geht auch die Zahl der Strafdelikte in der Innenstadt zurück, meint Fries.