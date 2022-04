Ein Verkehrsunfall nach einer wilden Verfolgungsjagd im Bezirk Wiener Neustadt hat der Polizei eine Jugendbande ans Messer geliefert. Auf das Konto der beiden Mädchen und vier Burschen im Alter von 14 bis 22 Jahren sollen mindestens vier Raubüberfälle auf Wiener Tankstellen gehen.

Die Gruppe war am Ostermontag in Muthmannsdorf festgenommen worden, nachdem sie ein in St. Pölten gestohlenes Auto auf der Flucht geschrottet hatte. Zuvor hatten sie beim Krankenhaus in Wiener Neustadt mit einer Schreckschusspistole aus dem Wagen gefeuert und einen Tankbetrug begangen.