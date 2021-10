Josef Fritzl: Staatsanwalt gegen mögliche Entlassung

13 Jahre danach hat der mittlerweile 86-Jährige begründete Hoffnung, seine letzten Lebensjahre vielleicht sogar in Freiheit verbringen zu können. Denn am 1. Dezember soll Fritzl aus dem Maßnahmenvollzug für geistig abnorme Rechtsbrecher entlassen werden und in die normale Strafhaft wechseln. Dort könnte er schon in zwei Jahren (nach 15 Jahren Haft) erstmals einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Doch die Staatsanwaltschaft legt sich quer und hat eine Entscheidung des Landesgerichts Krems beeinsprucht.

Das Vollzugsgericht überprüft regelmäßig, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung weiterhin gegeben sind. Nach einer solchen Sitzung entschied das Landesgericht Krems Ende September, den 86-Jährigen aus dem Maßnahmenvollzug zu entlassen und in den „Normalvollzug“ (lebenslange Freiheitsstrafe) zu überstellen, erklärt Gerichtssprecher Ferdinand Schuster.

Nicht rechtskräftig

Der Beschluss ist allerdings laut dem Vizepräsidenten des Gerichts nicht rechtskräftig. Denn die Staatsanwaltschaft Krems erhob Rechtsmittel. Der Akt liegt nun zur weiteren Entscheidung beim Oberlandesgericht Wien. Bis zum rechtskräftigen Urteil bleibt der Betroffene in der aktuellen Unterbringungssituation, so Schuster.

Im Fall, dass der Beschluss rechtskräftig werden sollte, bleibt Fritzl in einer Justizanstalt in Strafhaft. Da auch lebenslange Täter bereits nach 15 Jahren das erste Mal auf frühzeitige Entlassung ansuchen können, hat er erstmals in zwei Jahren (2023) die Möglichkeit auf einen solchen Antrag.