Als Jimmy Carter im Klosterneuburger Stiftsrestaurant speiste

"Der hohe Besuch traf um 12.45 Uhr im Restaurant ein und speiste sodann im schattigen Garten ungeniert neben vielen anderen Gästen", erinnert ein Schreiben des Chorherrenstifts Klosterneuburg an den 15. Juni 1979. Am Rande seines Treffens mit dem sowjetrussischen Staats- und Parteichef Leonid Iljitsch Breschnjew hatte der damalige US-Präsident Jimmy Carte r mit Familie dem Stift Klosterneuburg einen "köstlichen" Besuch abgestattet.

Am vergangenen Sonntag ist Carter im Alter von hundert Jahren verstorben. Das Gipfeltreffen in Wien mit Unterzeichnung des Salt-II-Abkommens zur Begrenzung strategischer Rüstung vor 45 Jahren ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Der Ausflug nach Niederösterreich ist hingegen wenig bekannt. Im Stift erinnern Fotos und ein Bericht daran.