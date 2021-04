Jawort in der Krise: Keine Hoch-Zeit für die Hochzeit

Sie versuche trotz allem positive Stimmung zu verbreiten, doch bei einigen Brautpaaren herrsche Frustration.

Viele verschieben ihre Hochzeit bereits zum dritten Mal und auch wenn Trippel ein wenig Hoffnung für den Sommer hat, ist das Ende der ständigen Unsicherheit noch lange nicht in Sicht.

Verschieben? – „Nein, wir ziehen das durch“, so Bräutigam in spe Thomas W. entschlossen. Diesen Eindruck hat man auch am Standesamt Mödling. „Dieses Jahr sind fast so viele Hochzeiten wie vor Corona“, sagt Amtsleiter Walter Schwinger.

Einige Brautpaare, die bereits im Vorjahr verschoben haben, würden sich jetzt einfach einen schönen Hochzeitstag zu zweit machen. Auch die Weddingplanerin rät den Heiratswilligen nicht länger zu warten. Das große Fest müsse dann eben nachgeholt werden. „Wir wünschen uns alle, dass wir wieder feiern dürfen, und das werden wir später auch“, sagt der Amtsleiter optimistisch.