Frischer Wind im Hochzeitsgeschäft

Dieser Tage haben Viktoria Spangl und Christiane Daurer das Dienstleistungsunternehmen „Weddingstarter“ ins Leben gerufen. Bräuten soll dadurch die Vorbereitung ihrer Hochzeit erleichtert werden.

Die beiden gelernten Friseurinnen wurden seit Jahren von angehenden Bräuten nach ihren Erfahrungen gefragt und haben diese nun gesammelt und in ihr Unternehmenskonzept einfließen lassen. Dabei bieten sie zum einen Leistungen im Bereich Schönheit und Kosmetik in ihren eigenen Studios an. Zum anderen zählen auch Rabatte in zahlreichen Partnerfirmen zu ihrem Service.

„Weddingstarter“ verdiene am Geschäft der Partner nichts mit. Es gehe ihnen darum, regionale Unternehmen zu unterstützen und in schwierigen Zeiten aufzuzeigen, dass man nur gemeinsam etwas erreichen kann. „Weddingstarter“ sei nicht als Unternehmen zu verstehen, das Hochzeiten plant, sondern das Bräuten die Werkzeuge in die Hand legt, um die Hochzeitsplanung zu vereinfachen. „Wir sind eine Rutsche zu den Kooperationspartnern“, erklären die Gründerinnen.