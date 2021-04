Mit niedriger Sieben-Tages-Inzidenz zu mehr Hochzeitsgästen

„Wir sind mit der Regelung Vorreiter in Österreich“, betont Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ). „Die Durchführung von Hochzeiten passt sich damit flexibel dem Infektionsgeschehen an.“ Möglich macht das eine Ausnahme in der Covid-Schutzmaßnahmenverordnung: Veranstaltungen sind ja derzeit ausgenommen in der Testregion Vorarlberg generell untersagt, somit fallen auch Hochzeitsfeiern mit Gästen flach. Heiraten am Standesamt ist aber erlaubt, Trauungen selbst werden von der bundesweiten Verordnung nicht explizit geregelt.

Praktisch unterwerfen sich die Gemeinden und Städte aber den geltenden Corona-Vorschriften, wonach für die meisten Bundesländer abseits der sich im harten Lockdown befindlichen Stadt Wien sowie den Bundesländern Niederösterreich und Burgenland derzeit gilt: Zwei Haushalte dürfen einander treffen, wenn höchstens vier Erwachsene dabei sind mit Brautpaar und Standesbeamten ist dieses Maximum dann schon ausgereizt.