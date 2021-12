Japanisches Miso aus Weinviertler Rohstoffen

Die Inspiration für sein neuestes Produkt holte sich Karl Severin Traugott aus Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach), der unter dem Namen „Genusskoarl“ arbeitet, nämlich fernab der heimischen Küche. Im Gegensatz zum asiatischen Miso enthält seine Gewürzpaste aber kein Soja. „Das Brauverfahren ist das gleiche, aber wir verwenden nur heimische Rohstoffe“. Die Basis stellt deshalb die Kichererbse aus Gänserndorf.

Umami

Ein Bekannter habe Traugott, der bereits seit Jahren Gewürzsoßen herstellt, auf die Idee gebracht, ein Miso zu produzieren. „Die Infrastruktur hatten wir ja bereits. Somit konnten wir in relativ kurzer Zeit ein gutes Miso herstellen“, so Traugott. Zahlreichen Österreicherinnen und Österreichern sei die Verwendung von Miso aber noch nicht bekannt. Dabei sei Umami, also dieser würzig, herzhafte Eiweißgeschmack, ein wunderbares Würzmittel für fast jedes Gericht, sagt Traugott. „Fast immer wenn man denkt, dass das Gericht noch nicht ganz rund ist, fehlt Umami. Das Miso ist meine Eier legende Wollmilchsau“, sagt Traugott. Außerdem sei es harmonischer und passender für die österreichische und europäische Küche als herkömmliches Soja-Miso.