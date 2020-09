Jahre nach dem Skandal: Multiversum wird verkauft

Fünf Jahre hat es gedauert, doch nun scheint es fix. Das Veranstaltungszentrum Multiversum in Schwechat wird verkauft – sofern am Donnerstag der entsprechende Gemeinderatsbeschluss gefasst wird. Die „Skandal-Halle“ hatte die Stadt aufgrund von Malversationen in Schulden gestürzt, zwei SPÖ-Bürgermeister stolperten über die Causa.

Nun soll das Multiversum mit Eventhalle, Gastro, Gesundheitszentrum und jenem Teil, in dem ein Supermarkt eingemietet ist, um kolportierte 20 Millionen Euro an ein Wiener Immo-Unternehmen gehen. Allerdings: Weil die Stadt eine Veranstaltungshalle braucht, soll diese von dem neuen Käufer dann für 30 Jahre zurückgepachtet werden.

Der Betrieb der Halle wiederum soll von einer renommierten Event-Firma übernommen werden. Durchgesickert ist auch der Preis: 500.000 Euro pro Jahr (plus anteilig die Betriebskosten) soll die Gemeinde die Pacht kosten. Derzeit schießt Schwechat jährlich 1,9 Millionen Euro ins Multiversum zu.