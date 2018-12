Verkauf der Skandal-Halle: Multiversum-Deal vertagt

Weniger Schulden, kein Parkpickerl

Finanziell geht es aufwärts für die Stadt Schwechat. Wie bei der Budgetsitzung Donnerstagnachmittag berichtet wurde, verringern sich die Schulden der durch den Multiversum-Skandal stark belasteten Stadt 2019 um 2,5 Millionen Euro. Damit beträgt der Schuldenstand 58,3 Millionen Euro. 2013, betrug er noch 77,6 Millionen. Die Haftungen liegen 2019 bei 16,7 Millionen Euro, die Gesamtrücklagen bei 8,9 Millionen Euro.

2020 werden sich die Schulden noch einmal wegen des notwendigen Neubaus einer Volksschule erhöhen. Kritik gab es von der Opposition. Der Voranschlag 2019 wurde dennoch mit den Stimmen von SPÖ und Grünen beschlossen.

Thema in der Gemeinderatssitzung war auch das Parkpickerl in Simmering und der Parkdruck in der Stadt Schwechat. Mit einem Dringlichkeitsantrag wollten die Grünen Verhandlungen zu Parkzeitbeschränkungen am Bahnhof Kaiserebersdorf mit der Stadt Wien forcieren. Denn dort stehen derzeit viele Wochenpendler oder Flugreisende. Analog zum Bahnhof Schwechat wollen die Grünen die Parkzeit auf 24 Stunden beschränken. Ein Dringlichkeitsantrag der ÖVP, eine verbindliche Umfrage zu einem Parkpickerl für ganz Schwechat zu beschließen, wurde abgelehnt. Die Schwarzen fordern eine Kurzparkzone für das gesamte Stadtgebiet und ein gratis Parkpickerl für Schwechater. Die Grünen, die in der Stadtregierung das Verkehrsressort haben, halten das für keine gute Lösung. Einzelne Kurzparkzonen seien aber denkbar.