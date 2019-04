Jägerschaft feilt an neuen Strategien

Der Wolf ist derzeit in Niederösterreich allgegenwärtig. Nicht nur in Form mehrerer Rudel in Allentsteig oder anderen Gebieten Niederösterreichs, sondern vor allem in den Köpfen der Bauern, Tierschützer und natürlich der Jägerschaft. Am Samstag war die Wiederkehr des vierbeinigen Räubers auch Thema in den Fachgesprächen beim heurigen Landesjägertag in St. Pölten. Die Jägerschaft war zusammen gekommen um das 70-jährige Jubiläum des 35.400 Mitglieder starken nö. Landesjagdverbandes zu zelebrieren.

Nach einer Messe im St. Pöltener Dom wurde im Landtagssaal vor 350 Delegierten und Ehrengästen die Neupositionierung des Verbandes präsentiert. Der Relaunch soll sich vor allem darin zeigen, wie der Jagdverband in Zukunft nach außen hin kommuniziert. Teil der Neupositionierung werden eine breitere Themensetzung sowie eine moderne Sprache sein.

Ein überarbeiteter Werbeauftritt samt neuem Logo und Internetseite soll den Verband, auch was den Außenauftritt betrifft, ins 21. Jahrhundert befördern.

Landesjägermeister Josef Pröll betonte die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit der 35.400 Jägerinnen und Jäger in NÖ. „Sie sind permanent im Einsatz. Hege und Abschuss, Wildtierrettung, präventive Maßnahmen gegen Wildunfälle und die Erhaltung eines artgerechten und dem Lebensraum entsprechenden Wildbestands. Das sind nur einige der Aufgaben“, so Pröll.