IT-Schmiede startet vorerst in Containerdorf

Die Situation mag etwas an den Start berühmter IT-Pioniere in US-Garagen erinnern: Ein Containerbau, der in Amstetten zentrumsnahe auf einem alten Parkplatz aus dem Schotterboden gewachsen ist, wird demnächst eine der spektakulärsten IT-Nachwuchsschmieden in Niederösterreich beheimaten. Ab Oktober werden dort rund 42 Studierende der internationalen Programmierschule „Vienna 42“ einrücken.

Nun tauchten Gerüchte auf, die Container seien eine neue Flüchtlingsunterkunft. Darüber kann Bürgermeister Christian Haberhauer nur lachen. Tatsächlich ist im Bemühen, die Not an IT-Kräften im Mostviertel zu bekämpfen, ein Coup gelungen. Prominente Großbetriebe und die Stadt Amstetten haben über das in der Region verankerte „net for future“ einen Deal mit dem internationalen Coding-Netzwerk 42 geschlossen. Dieses betreibt mit neuen Methoden schon in 42 Städten weltweit Programmierschulen.