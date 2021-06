„Innovation Farm“: Wo Roboter den Öko-Acker bestellen

Das vom Bund massiv unterstützte Projekt mit den Forschungsstandorten der FJ Wieselburg, dem landtechnischen Zentrum Mold im Waldviertel und dem auf Stallwirtschaft spezialisierten steirischen Agrarzentrum Raumberg-Gumpenstein in der Steiermark steht am kommenden Freitag im Schaufenster. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Spitzen der Agrarpolitik, sowie Experten und Medienfachleute sind zur Präsentation geladen. Der halbtägige Kongress ist für jedermann live über das Internet zu sehen.

Viele Konzepte

Vor allem die Feldvorführungen versprechen Spannung. „Es wird einiges zu sehen geben. Etwa einen Roboter, der einerseits sähen und andererseits Unkraut hacken kann“, kündigt Prankl an. Die mechanische Regulierung von Beikräutern, die im biologischen Anbau bereits sehr wichtig ist, wird auch in der konventionellen Landwirtschaft Fuß fassen. In der Branche gibt es etwa Konzepte von kleinen Robotern am Feld, die über Schwarmintelligenz agieren und Unkraut optisch identifizieren. Stolz ist Prankl, dass man in seinem Bereich „Josephinum Research“ derzeit sogar einen eigenen Roboter entwickelt.

Anmeldung zum Live-Programm am 11. Juni: www.innovationfarm.at