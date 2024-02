Innenstadt wird fiktiver Kriegsschauplatz: Antiterrorübung des Heeres

Knallmunition im Einsatz

Wie es vonseiten der Militärakademie heißt, kommt bei der Übung auch Knallmunition zum Einsatz. "Das Berühren von Munition und Munitionsteilen ist lebensgefährlich und daher untersagt. Ein Auffinden von Munition oder Munitionsteilen ist der nächsten Polizeidienststelle zu melden", warnt das Bundesheer.

Konkret gehe es bei der anstehenden Übung um "Einsatzführung in einem Stadtgebiet – das kann eine Terrorlage genauso sein, wie ein konventioneller Konflikt, wie er gerade in der Ukraine stattfindet", erklärt Oberst Thomas Lampersberger. Am Eyerspergring komme es zu einem Hinterhalt auf einen Fahrzeugkonvoi, im Bereich der HTL zum Durchsuchen eines Gebäudes nach verdächtigen Personen.