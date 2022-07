Den nicht alltäglichen Wechsel aus der Führungsetage eines Industriekonzerns ins Management einer Diözese vollzieht der Mostviertler Christian Mayr. Der 52-Jährige Prokurist der Division Doka GmbH des Amstettner Umdasch-Konzerns wird mit 1. Oktober unter Bischof Alois Schwarz neuer Personalchef der Diözese St. Pölten.

Schwarz, der 2018 nach St. Pölten berufen wurde, arbeitet damit weiter kontinuierlich am Umbau der Diözesanführung. Mit der Übernahme des Ressorts Personal steht Christian Mayr mit neun weiteren Ressortleiterinnen und Ressortleitern der Diözesanleitung in der Führung der Diözese zur Seite. Er folgt damit Markus Schmidinger nach, der in Zukunft die Abteilung Personalentwicklung aufbauen und verantworten wird. Der frühere Betriebsratsvorsitzende war im März 2021 als Nachfolger des in den Ruhestand gewechselten Helmut Haberfellner zum Personalchef berufen worden.

Aufgabengebiet

„Ich freue mich, mit Diakon Christian Mayr einen Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung sowie großherzigem Engagement für die Diözese St. Pölten gewinnen zu können“, so Bischof Alois Schwarz in einer Aussendung der Diözese. Das Ressort Personal umfasse in Zukunft die Personalverwaltung, die Personalverrechnung und die Personalentwicklung, wird beschrieben. Zudem ist das Ressort Kontaktstelle für die Berufsgemeinschaften pfarrlicher Angestellter und den Betriebsrat. Wesentliche zukünftige Schwerpunkte werden das Recruiting, die interne Fort- und Weiterbildung sowie Digitalisierung und Organisationsentwicklung sein, wird in der Aussendung angekündigt.