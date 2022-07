Ärztemangel: Kreißsäle in Waidhofen/Ybbs gesperrt

Auch Krammer wurde vermittelt, dass die Stadt nur mehrere Wochen ohne Geburtshilfestation auskommen müsse. Er stehe in ständiger Verbindung mit dem ärztlichen Klinikumsleiter Stefan Leidl und LGA-Chef Konrad Kogler. Daher wisse er, dass bereits mit Ärzten verhandelt wird.

In der Karriere-Rubrik auf der LGA-Homepage, wo aktuell für ganz NÖ über 150 Jobs im medizinischen und pflegerischen Bereich ausgeschrieben sind, ist die Facharztstelle für Frauenheilkunde in Waidhofen/Ybbs ebenfalls noch immer offen.

Aufgrund der Vernetzung innerhalb der LGA-Kliniken hätten zwar Ärzte aus den Geburtsstationen Melk oder Scheibbs in Waidhofen ausgeholfen, doch das reichte nicht, um dort die eingetretenen personellen Veränderungen zu ersetzen, heißt es in einer LGA-Stellungnahme. Generell seien in den 27 nö. Kliniken derzeit wegen der Personalnot 2,5 Prozent der Spitalsbetten gesperrt, wird auf KURIER-Anfrage mitgeteilt.

Politisch nutzt die Opposition die prekäre Situation zur Systemkritik. SPÖ-Sprecherin Karin Scheele fordert eine Trendumkehr in der LGA-Personalpolitik, Abteilungssperren dürften nicht zur Normalität werden. FPÖ-Nationalrätin Edith Mühlberghuber sieht „Schwangere im Regen stehen gelassen“.