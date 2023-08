In Zwettl wird am Getreide von morgen gearbeitet

Klimawandel, steigende Temperaturen und Wetterextreme stellen die Landwirtschaft vor große Herausforderungen. Getreidesorten, die möglichst gut mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen, stehen daher hoch im Kurs. Auf genau diesem Gebiet hat sich der Saatzuchtbetrieb Edelhof in Zwettl einen Namen gemacht.

Als einziger Züchter für Sommer- und Winterhafer, Sommergerste und Winterroggen in Österreich, arbeitet man intensiv an Getreidesorten, die an die regionalen Klimabedingungen optimal angepasst und widerstandsfähig gegenüber Krankheiten und Schädlingen sind.