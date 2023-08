Feuerwehren mussten Öl und Fäkalien aus der Donau in NÖ fischen

Weil in den vergangenen Tagen starke Öl-, Fäkal- und Fettreste in harter Form am Ufer der Donau in Niederösterreich östlich von Wien angeschwemmt worden waren, ist die Feuerwehr zum Schadstoffeinsatz ausgerückt. Nach Angaben vom Sonntag waren Helfer aus den Bezirken Gänserndorf und Bruck a. d. Leitha mit Booten und Zillen unterwegs.