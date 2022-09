In diesen Orten in NÖ werden die Menschen besonders alt

Was fehlt, sind allerdings noch genügend Angebote für jene, die zur Gruppe der „Hochaltrigen“ zählen. Dabei haben einige Regionen bereits vorgezeigt, wie gut Formate für ältere Menschen angenommen werden. In Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, etwa ermöglicht die Initiative „Post für dich“ Brieffreundschaften zwischen Senioren und Volksschulkindern.

In Arbesbach, Bezirk Zwettl, geht es in Kooperation mit der Caritas um ein gemeinsames Kochen, das die Teilnehmer für allem kognitiv fordert. Und in St. Peter in der Au im Bezirk Amstetten wird von 80-Jährigen ein öffentlicher „Tauschkasten“ betrieben.