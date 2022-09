Filmchronisten als Seelenretter der Regionen

In der Fülle an Informationen und Filmen, die tagtäglich auf die Menschen einprasseln, habe ihn das Missverhältnis gestört, mit dem regionales Wissen unterrepräsentiert war, schildert Ernst Kieninger. Er ist im Zivilberuf Geschäftsführer des Filmarchivs Austria in Wien und initiierte das Projekt.

Während in den Tälern von Traisen und Pielach nun weitere fünf Gemeinden an der Rettung unwiederbringlicher Raritäten in ihrer Geschichte retten lassen wollen, haben in der benachbarten Leaderregion Eisenstraße ebenfalls fünf Gemeinden dieses Ansinnen. Die bewährte Vorgangsweise wird beibehalten. In der ersten Projektphase nehmen die Filmchronisten im Ortszentrum an einem bestimmten Tag mit ihrem Bus Aufstellung. Die Gemeindebürger werden gebeten dort mit ihren Ideen, Hinweisen oder alten Fotos und Filmen vorstellig zu werden. Das Bildmaterial wird digitalisiert und somit für die Nachwelt gesichert, erklärt Eisenstraßen-Projektmanager Josef Reisinger.