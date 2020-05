In Corona-Krise: Niederösterreich nimmt keine neuen Asylwerber auf

Zudem behauptet Nepp, die knapp 300 Asylwerber, die von Erdberg ins provisorische Corona-Lazarett in der Messe Wien gebracht wurden, würden sich nach eiligst durchgeführten Corona-Tests die Isolation ersparen.

Das stimmt nicht. Auf KURIER-Anfrage heißt es am Dienstag beim Arbeiter-Samariterbund ( ASBÖ), der das Lazarett betreut: "Alle Asylwerber sind noch hier." Das Asylwerber-Heim in Erdberg wurde zwar desinfiziert und könnte wieder bezogen werden – "an der 14-tägigen Quarantäne in der Messe Wien ändert das aber nichts".

Für Nepp könnte der Asylantenvirus-Sager rechtliche Konsequenzen haben. Die Grünen, die Wiener Kleinpartei SÖZ sowie der Administrator der Facebook-Seite " FPÖ Fails" kündigen Anzeigen an.