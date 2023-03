In Carnuntum warten die Römer auf Besuch

Festreigen

Auch die Feste dürfen heuer nicht zu kurz kommen. Am 21. Mai findet der Gladiatorentag statt. Am 17. und 18. Juni kommen die kleinen Römerfans beim Kinderfest auf ihre Kosten, am 12. und 13. August folgt das Fest der Spätantike, bei dem die Zeit vor 1.700 Jahren zu neuem Leben erweckt wird. Am 16. und 17. September gibt es mit dem Römerfest noch eine historische Veranstaltung der Superlative, bevor der Reigen am 26. Oktober mit einem Blick in die Wohnzimmer der Römer seinen Abschluss findet. Bei diesem Event beleben Schauspieler die Häuser im Römischen Stadtviertel.

Info: www.carnuntum.at