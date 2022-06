Einstige Grenze als verbindendes Erbe

Über 7.500 Kilometer erstreckten sich in der Antike die Befestigungsanlagen. Diese „Grenzen des Römischen Reiches“ von Schottland bis zum Schwarzen Meer und vom Roten Meer über Nordafrika bis zum Atlantik sollen zukünftig im gesamten Verlauf als UNESCO-Welterbe gelten. Der Hadrianswall in Schottland wurde bereits 1987 zum Welterbe ernannt, 2005 folgte der Obergermanisch-Raetische Limes in Deutschland, 2008 der Antoninuswall in Großbritannien. Nach langem Hin und Her erhielt 2021 auch der Donaulimes die Auszeichnung. Österreich, Deutschland und Slowakei teilen sich das Welterbe. Der österreichische Abschnitt über 357,5 Stromkilometer liegt in den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und Wien.

„Dieses besondere Welterbe macht unsere gemeinsamen Wurzeln, nicht nur in Europa, sondern über den gesamten Mittelmeer-Raum hinaus, deutlich sichtbar. Dem reichhaltigen antiken Erbe, das uns verbindet, wird mit dieser Eintragung nun jene Bedeutung zugesprochen, die es verdient“, betonte Sabine Haag, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission.