Badens historisches Erbe bringt Verpflichtungen mit sich

Profitieren will man in Baden vom neuen Gütesiegel vor allem touristisch. „Das Thema soll aber auch nicht überstrapaziert werden“, sagt Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP): „Wir wollen keinen Massentourismus.“ Er setzt auf Kooperation mit den zehn weiteren Städten der „Great Spas of Europe“, mit denen Baden gemeinsam zum Welterbe erhoben wurde. Ein gemeinsamer Verein ist in Planung, die elf Bürgermeister, UNESCO-Beauftragten und Tourismusmanager sollen regelmäßig zusammenkommen. Sorgen, neue Vorhaben der Stadt könnten durch den Welterbe-Status erschwert werden – ähnlich dem Konflikt in Wien um das Hochhaus-Projekt am Heumarkt –, macht sich Szirucsek nicht: „Ich wüsste kein Grundstück in Baden, das so groß wäre, dass ein Projekt darauf den Welterbe-Status gefährden könnte. Im Übrigen gehen wir ja sehr behutsam mit unserer Baustruktur um.“