Endlich Weltkulturerbe!

Österreich ist mit 22 archäologischen Stätten in dieser Welterbestätte vertreten, einige davon befinden sich auch in Oberösterreich: Etwa der Römerburgus in Oberranna, das Römerbad und der Römerpark mit den Überresten eines Kastells in St. Agatha und Haibach, die Mauerreste eines Befestigungsturms im Hirschleitengraben in Wilhering, ein unterirdisches Kastell in Linz und das ehemalige Legionslager für 6.000 Soldaten in Enns mit der Basilika St. Laurenz, dem Fundort von 14 Kalkbrennöfen und der unverbauten Nordostecke des Legionslagers. In Enns wurde im Zuge der Landesausstellung 2018 auch das Museum Lauriacum modernisiert und völlig neu gestaltet. Die Römerzeit in Österreich ist dort nun spannend aufgearbeitet.

„Gerade weil sich viele noch erhaltenen Teile des Limes im Untergrund befinden und nicht sichtbar sind, müssen wir diese Auszeichnung besonders gut nutzen“, sagt Reinhardt Harreither, Museumsdirektor von Enns.

www.unesco.at

www.donau-limes.at