Immer mehr Hacker-Angriffe: Land NÖ und Polizei setzen auf Prävention

Der Mitarbeiter der Kärntner Landesverwaltung befand sich im Homeoffice, als er im April eine E-Mail öffnete. Ein paar Klicks später war es schon zu spät. Der Mann war Opfer eines Hackerangriffs geworden, und mit ihm die gesamte Landesregierung. Der Tätergruppe gelang es ins IT-System einzudringen, insgesamt konnten die Unbekannten 250 Gigabyte an Daten auslesen.

Es ist nur einer von vielen Fällen, der derzeit das Innenministerium in Sachen Cyberkriminalität beschäftigt. In keinem anderen Deliktbereich steigt die Zahl der Anzeigen so rasant an, im Vorjahr wurde österreichweit ein Plus von mehr als 28 Prozent verzeichnet. Niederösterreich bildet da keine Ausnahme. Mit rund 6.500 Anzeigen beträgt die Steigerung etwa 25 Prozent.