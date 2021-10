Als am Morgen des 29. Jänners ein Haus in Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg in die Luft flog, waren auch sie zur Stelle: die Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes (RK). Die Experten übernehmen die Betreuung von Menschen nach traumatischen Ereignissen. Dazu zählen plötzliche lebensgefährliche Erkrankungen, Verletzung oder Tod eines Angehörigen und der Verlust der Lebensgrundlage etwa durch Naturkatastrophen.