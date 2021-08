Schlecht vorbereitet: Immer mehr benötigen Hilfe in den Bergen

481 Mal mussten die ehrenamtlichen Bergretterinnen und Bergretter in Niederösterreich heuer bereits zu einem Rettungseinsatz ausrücken. 48 Mal davon in der Nacht. Das sind rund 13 Prozent mehr Einsätze als in der ersten Jahreshälfte des Vorjahres.

2020 leistete die Bergrettung Niederösterreich/Wien insgesamt 763 ehrenamtliche Einsätze und rückte somit im Schnitt beinahe zwei Mal pro Tag aus. „Das Einsatzaufkommen wird im Jahr 2021 weiter steigen“, so Landesleiter der Bergrettung NÖ/Wien, Matthias Cernusca. Grund sind die Wiederentdeckung der heimischen Bergwelt als Tourismus- und Sportdestination und der ungebrochene Trend hin zum alpinen Freizeitsport.

Dabei zeige sich laut Cernusca ein bedenklicher Trend, der von Jahr zu Jahr stärker werde: Immer öfter müssten die Retter zu Bergungen von Unverletzten ausrücken. „Die Gründe dafür liegen vor allem in der fehlenden Tourenplanung und in der Selbstüberschätzung was die eigene Kondition und das alpine Können anbelangt“, stellt Matthias Cernusca fest. Insgesamt musste die Bergrettung im ersten Halbjahr 105 unverletzten Personen in alpinen Notlagen helfen.