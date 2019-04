Imbiss-Lokal brannte nieder

Im Gewerbegebiet Amstetten-West bei Greinsfurth wurde Montag um 3.12 Uhr Früh Brandalarm gegeben. In einem Imbiss-Lokal war aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der Holzbau sei in Vollbrand gestanden als die ersten Löschmannschaften beim Brandobjekt in der Dieselstraße eintrafen, berichtet die Feuerwehr Greinsfurth. Gemeinsam mit Kräften der Feuerwehren Amstetten und Ulmerfeld-Hausmening konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das Gastro-Objekt, als "Diesel-Stüberl" bekannt, wurde vom Brand völlig vernichtet. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Objekte wurde verhindert. Gegen 5 Uhr Früh konnten die Feuerwehren wieder abrücken.