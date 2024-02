Imagekampagne für mehr Betreuungskräfte in der Jugendhilfe

2.500 Fachkräfte sind in Niederösterreich in den zuständigen Abteilungen auf Bezirkshauptmannschaften oder bei privaten Organisationen tätig. Doch der Personalbedarf steigt ständig an. Die Aktion soll „die sinnstiftende und erfüllende Seite“ der beruflichen Tätigkeit der Sozialpädagogen zeigen, erklärte Niederösterreichs Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), die mit dem zuständigen Abteilungsleiter Kimon Poulios den Hintergrund der Aktion vorstellte.

Bundesweite Aktion

Bei der im vergangenen Oktober in St. Pölten stattgefundenen Bundeskonferenz der Landesreferenten für die Kinder- und Jugendhilfe wurde die Aktion gemeinsam geplant. An den sogenannten „Action Days“ beteiligen sich sieben Bundesländer. In kurzen Videos schildern aktive Sozialarbeiter ihre Erfolgsmomente in der Arbeit mit Jugendlichen.