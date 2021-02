Bedarf an Kinder- und Jugendhilfe steigt: Caritas fordert Investition

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die vier Lerncafés der Caritas der Diözese St. Pölten platzen aus allen Nähten. Es ist ein kostenloses Angebot für Schülerinnen und Schüler der Pflichtschulen, die überfordert sind. „Wir könnten alle noch einmal füllen“, sagt die Leiterin Nina Schöbinger-Konrad. Die Wartelisten sind lang.

In jedem Lerncafé werden von der Caritas 24 Kinder betreut. „Alleine in Herzogenburg warten 28 dringend auf einen Platz, in St. Pölten in der Grillparzerstraße haben wir die Warteliste nun geschlossen. Es sind schon so viele und es werden nur ganz langsam Plätze frei“, beschreibt sie die Situation – die sich nicht entspannt. Im Gegenteil: Die Anfragen würden mehr, durch die Pandemie und das Distance Learning verschärfe sich die Situation, so Schöbinger-Konrad.

Diese Tendenz ist in mehreren Bereichen der Kinder- und Jugendbetreuung der Caritas spürbar.

Depressionen und sozialer Rückzug

Auch die Nachfrage nach Psychotherapie steigt. Im letzten Jahr haben 121 Kinder und Jugendliche in mehr als 1.000 Therapieeinheiten das Angebot der Caritas in Anspruch genommen. „In den Therapien häufen sich Depressionen, Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten, Probleme mit dem Tag- Nachtrhythmus, Schlafstörungen, Computersucht, sozialer Rückzug und Aggressivität“, berichtet Sabine Scharbert, die Leiterin der Caritas-Familienberatung und Psychotherapie der Diözese St. Pölten im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der die Caritas eine Stärkung der sozialen Infrastruktur in Niederösterreich fordert.