Seit September 2018 diskutieren daher an einem Runden Tisch Vertreter der Anrainergemeinden, der Länder Niederösterreich und Burgenland, des Flughafens und der ÖBB. Auch Arbeitskreise finden statt. „Es müssen schon 50 Verhandlungsrunden gewesen sein“, erinnert sich Fischamends Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM) . „Und wir konnten einiges für die Region erreichen.“ So werde etwa die Schnellbahn S7 ausgebaut: „Wir bekommen viermal in der Stunde einen Zug nach Wien. Eine tolle Erweiterung des öffentlichen Verkehrs.“ Man wünsche sich nun noch Lärmschutz- und Begrünungsmaßnahmen .

Schon seit dem Jahr 2016 beschäftigt das ÖBB-Projekt „Flughafenspange“ die Region zwischen Bruck an der Leitha und dem Airport Wien. Die neue Linie soll eine rasche Verbindung aus dem Osten Niederösterreichs und dem Nordburgenland zum Flughafen und nach Wien schaffen - und "neue Möglichkeiten für Pendler", wie man seitens der ÖBB betont. Nach einer „Strategischen Prüfung im Verkehrsbereich“ erließ der Ministerrat am 1. März 2018 eine entsprechende Hochleistungsstrecken-Verordnung . Kritik gab es schon zu diesem Zeitpunkt.

Amtskollege Johann Laa (ÖVP) in Trautmannsdorf stellt klar: „Ich bin ein Gegner dieses Projekts. Und alle betroffenen Bürgermeister sind auch dagegen. Aber wir wissen, wir können es nicht verhindern, daher verhandeln wir.“ Das Gesprächsklima sei gut, so Laa. 43 Punkte umfasse der Forderungskatalog an die ÖBB. Lärmschutzmaßnahmen an der S60 sowie zwischen Sarasdorf und Trautmannsdorf gehören dazu, neue Radwege ebenso.

Forderungen erfüllt

„85 bis 90 Prozent unserer Forderungen sind erfüllt worden“, ist Laa zufrieden. Dass Bürgerinitiativen das Projekt noch verhindern wollen, sei unrealistisch: „Der Beschluss ist da und daran wird sich nichts mehr ändern.“

Doch so einfach will sich Isabella Stasny von der „ARGE-Bahn Trautmannsdorf an der Leitha“ nicht geschlagen geben. „Vielleicht haben wir noch eine kleine Chance, auch wenn viele sagen, die ÖBB könnten sowieso tun, was sie wollen“, meint sie.