Taxler fast getötet: 19 Jahre Haft und Einweisung in Anstalt

Ein 28-jähriger Tschetschene stand am Dienstag deshalb wegen versuchten Mordes , schweren Raubes und anderer Delikte vor Gericht. Er bekannte sich zu den Vorwürfen vollinhaltlich schuldig.

Es grenzt an ein Wunder, dass der Taxler überhaupt noch am Leben ist. Mehr als 30 Messerstiche und Schnitte kosteten den 49-Jährigen bei dem Überfall im vergangenen September im Bezirk Mödling beinahe das Leben.

Wenn Cemal M. heute seine Wohnung verlässt, dreht er sich auf der Straße laufend um. „Aus Angst“, wie der 49-jährige Taxifahrer im Schwurgerichtssaal in Wiener Neustadt erzählte.

Wegen einer vom psychiatrischen Sachverständigen Manfred Walzl attestierten „schweren Persönlichkeitsstörung“ wurde außerdem die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt. Warum der verheiratete Mann und Vater eines vierjährigen Kindes am 11. September 2023 seine Wohnung in Wien mit einem Kampf- und einem Stanleymesser, einen Schlagring, Pfefferspray und einen Handbohrer verließ, weiß er heute nicht mehr.

Attacke ohne Vorwarnung

Er sei nachts durch den Wald bei Mödling geirrt. Gegen 4.30 Uhr Früh stieg er vor dem Mödlinger Bahnhof in das Taxi.

Da habe er beschlossen, den Fahrer auszurauben. Mit diesem Gedanken habe er bereits seit Jahren gespielt, so der Angeklagte. Der 28-Jährige ließ sich an eine entlegene Adresse in Breitenfurt bei Wien chauffieren. Ohne jegliche Vorwarnung habe er plötzlich von hinten mit dem Kampfmesser auf den Taxilenker eingestochen.