Illegale Migration: So viele Menschen werden pro Woche in NÖ aufgegriffen

In Niederösterreich vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem nicht illegale Migranten aufgegriffen werden. In dem meisten Fällen kommen die Männer, Frauen und Kinder aus Afghanistan, Syrien oder auch aus dem Irak, sie hoffen auf Asyl in Österreich oder Deutschland.

In nur zwei Tagen waren es 30 Menschen, die von der Polizei entdeckt wurden, als sie neben der Straße herumirrten. Immer wieder komme es zu gefährlichen Situationen mit Autofahrern, heißt es.

Bezirk Mödling als Hotspot

„Pro Woche sind es derzeit etwa 200 Personen, die illegal nach Niederösterreich kommen. Die Lage hat sich wieder deutlich verschärft“, berichtet ein Ermittler im Gespräch mit dem KURIER. Als Hotspot habe sich der Bezirk Mödling entwickelt, wo die Polizei besonders gefordert ist.