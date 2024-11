Ideenspinnerei in Amstetten lockt die Kreativen zum Austausch

Wer hatte nicht schon einmal eine „sehr gute Idee“ wieder verworfen, weil die Umsetzung unmöglich erschien? Genau dieses Potenzial will die „Ideenspinnerei“ ( www.ideenspinnerei.at ) in Amstetten anziehen.

Bei Stammtischen mit ausgesprochenen Tüftlern und Kapazundern in verschiedensten Technik- und Handwerkssparten soll so manchem Daniel Düsentrieb engagiert, freundschaftlich und vor allem kostenlos auf die Sprünge geholfen werden.

Nach der vielversprechenden Premiere im September ist es kommenden Mittwoch (18 Uhr) wieder so weit. Da wird der Stammtisch der neuen Ideenspinnerei in den Räumen des Amstettner „MakerSpace“ („Platz der Macher“) wieder einberufen. 2019 gegründet, hat sich der Verein in einer Halle der ÖBB am Bahnhofsgelände eingemietet und auch bereits einen Namen gemacht.