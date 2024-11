Rätsel um früheren Leiner-Möbeltempel in Amstetten lüftet sich langsam

Das seit dem Vorjahr verwaiste riesige Leiner-Gebäude an der B121 bei Greinsfurth in der Stadtgemeinde Amstetten hat mit dem Möbelgiganten Lutz einen neuen Besitzer. Wie der KURIER im Zug der neuerlichen Insolvenz-Bedrohung der Kika/Leiner-Gruppe berichtete, hat Lutz als eine von elf früheren Leiner-Liegenschaften auch jene in Amstetten gekauft.

Damit lüftet sich in Amstetten das Rätsel, was mit dem gewaltigen gläsernen Leiner-Komplex in Zukunft passieren könnte, langsam. Nur durch die viel befahrene B121 getrennt, befindet sich im selben Gewerbegebiet auch die bestens frequentierte Amstettner XXX-Lutz-Filiale.

Gleich nach der überraschenden Schließung des Amstettner Leiner-Standorts Ende Juli des Vorjahres mehrten sich Gerüchte, dass Lutz Interesse am ehemaligen Konkurrenz-Standort haben könnte. Um die Leiner-Niederlassung in Amstetten mit rund 80 Beschäftigten ist es am Standort mit Gunstlage wirtschaftlich nicht schlecht gestanden. Die Schließung war völlig überraschend gekommen.